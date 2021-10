Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Zwei Autos an der Stettiner Straße zerkratzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstag in der Zeit von 09.10 Uhr bis 12.30 Uhr wurden an der Stettiner Straße in Quakenbrück zwei Fahrzeuge unweit der Goethestraße durch unbekannte Täter zerkratzt. Ein blauer Ford Focus wurde an der linken Fahrzeugseite, ein schwarzer Seat Leon an der rechten Seite beschädigt. Die Polizei Quakenbrück nimmt Hinweise zur Sachbeschädigung unter der Telefonnummer 05431/907760 entgegen.

