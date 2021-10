Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge: Unbekannte erbeuten Werkzeug aus einem Rohbau

Osnabrück (ots)

In der Zeit vom Samstag (18:30 Uhr) bis Montag (10:30 Uhr) brechen Unbekannte in ein sich zurzeit in Renovierung befindliches, leerstehendes Haus an der Menslager Straße ein. Um sich Zugang zum Einfamilienhaus zu verschaffen, wurden einzelne Fenster sowie die Eingangstür des Einfamilienhauses beschädigt. Das im Obergeschoss gelagerte hochwertige Werkzeug sowie einige Getränke wurden gestohlen. Aufgrund der Menge an Diebesgut ist davon auszugehen, dass die Einbrecher ihre Beute mit einem Fahrzeug vom Tatort entfernten. Durch die Polizei konnten einige Spuren gefunden und gesichert werden.

