Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit beschädigtem Pkw

Zeugenaufruf

Konz (ots)

Konz, Parkplatz hinter dem Rathaus der Verbandsgemeinde

Am Donnerstag, den 14.04.2022, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 16.50 Uhr, wurde in 54329 Konz, auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus, ein Pkw von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Pkw, ein schwarzer BMW, parkte im mittleren Bereich des Parkplatzes. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Spuren zufolge beim Ein- oder Ausparken die linke Fahrzeugseite des BMW. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 EUR. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort und flüchtete. Den Spuren zufolge könnte es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben.

Personen, welche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Konz unter der Telefonnummer 06501/92680 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell