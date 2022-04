Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Brand im Gebäude

Gevelsberg

Am Mittwoch wurde die Feuerwehr Gevelsberg zu einem Brand in ein Gebäude an der Feld Str. alarmiert. Die Feuerwehr Gevelsberg rückte mit der Hauptamtlichen Wache, dem Einsatzführungsdienst, der SEG IUK und den Löschzügen 1,2 und 3 aus. In einer noch nicht bewohnten Pflegeeinrichtung brach aus noch unbekannten Gründen ein Feuer in einer Lüftungsanlage im Erdgeschoß aus. Vor Ort wurde der Brand mit einem Strahlrohr gelöscht und anschließend das Lüftungsrohr demontiert. Teile des Erdgeschoßes mussten von den Einsatzkräften vom Brandrauch befreit werden, hierzu setzte die Feuerwehr einen Lüfter ein. Mit Hilfe der Drehleiter wurde abschließend die Dachfläche des Gebäudes auf Brandschäden kontrolliert. Eine verletzte Person, die einen ersten Löschversuch unternahm, wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Unter Leitung des diensthabenden Einsatzleiters Peter Dietrich endete der Einsatz für 33 Einsatzkräfte nach ca. 120 min.

