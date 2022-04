Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr

Gevelsberg (ots)

Die Feuerwehr Gevelsberg wurde am Dienstag zu mehreren Einsätzen alarmiert. Um 11.15 Uhr musste eine Dieselspur von der Autobahnauffahrt BAB1 bis zur Stadtgrenze Hagen abgestreut werden. Der Einsatz endete nach rund 90 Minuten. Zu einem Verkehrsunfall an der Rosendahler Straße kam es am Nachmittag um 15.24 Uhr. Der Fahrer eines PKW hatte im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Die Feuerwehr betreute den Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und sicherte die Unfallstelle ab. Die Fahrbahn wurde von Trümmerteilen gereinigt. Der Einsatz endete um 16.00 Uhr. Am frühen Abend benötigte der Rettungsdienst Unterstützung im Meisenweg. Aufgrund der baulichen Begebenheit des Wohnhauses und der Verletzung der Patientin wurde die Rettung mittels Drehleiter durchgeführt. Der Rettungsdienst konnte im Anschluss die Patientin in ein Krankenhaus transportieren. Der Einsatz endete nach rund 60 Minuten für die 7 Feuerwehrbeamten. Um 21.14 Uhr wurde die Feuerwehr erneut alarmiert. In der Feverstraße wurde eine hilflose Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür vermutet. Die Tür wurde gewaltfrei geöffnet, der Bewohner war jedoch nicht zu Hause. Somit endete der Einsatz nach 20 Minuten.

