Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Trier-Ruwer (ots)

Am 14.04.2022, um 00:30 Uhr, wurde ein Pkw-Fahrer in der Ruwerer Straße in Trier-Ruwer durch Beamte der Polizei Schweich einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem Fahrer Anzeichen eines zeitnahen Drogenkonsums festgestellt. Außerdem wurden bei der Durchsuchung des Pkw Drogen aufgefunden. Dem Fahrer musste eine Blutprobe entnommen werden, um den Drogeneinfluss festzustellen. Ihn und seinen Mitfahrer erwarten nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

