POL-PDTR: Fahren ohne Fahrerlaubnis eines Rollerfahrers

Saarburg (ots) - Am Dienstag, dem 12.04.2022, gegen 12:00 Uhr, kam es in Saarburg auf der B 407, in Höhe der Rewe-Filiale, zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Trier-Saarburg die B407 von Saarburg kommend in Fahrtrichtung Trassem. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links, über den ...

mehr