POL-MA: Rauenberg: Cool reagiert; Rauenbergerin fällt nicht auf Betrugsversuch via Whatsapp herein

Heidelberg (ots) - Gleich zweimal waren am gestrigen Donnerstag Taschendiebe in Heidelberg erfolgreich. Jeweils am frühen Nachmittag entwendete der oder die Täter die Geldbörsen zweier Seniorinnen. Zunächst bemerkte eine 89-Jährige bei ihren Einkäufen im Einkaufszentrum Carre, dass ihr Geldbeutel im Zeitraum von 11 Uhr bis 13:45 Uhr aus der Ablage ihrer Gehhilfe entwendet wurde. Darin befandet neben Bargeld auch ...

