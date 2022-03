Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Taschendiebe leider erfolgreich

Heidelberg (ots)

Gleich zweimal waren am gestrigen Donnerstag Taschendiebe in Heidelberg erfolgreich. Jeweils am frühen Nachmittag entwendete der oder die Täter die Geldbörsen zweier Seniorinnen. Zunächst bemerkte eine 89-Jährige bei ihren Einkäufen im Einkaufszentrum Carre, dass ihr Geldbeutel im Zeitraum von 11 Uhr bis 13:45 Uhr aus der Ablage ihrer Gehhilfe entwendet wurde. Darin befandet neben Bargeld auch diverse Ausweise. Gegen 14:50 Uhr bemerkte eine 80-Jährige, dass ihr Geldbeutel aus der Jackentasche gestohlen wurde, als sie sich beim Einkaufen in der Hauptstraße befand. Auch hierin befanden sich neben Bargeld mehrere Identitätsdokumente.

In beiden Fällen bemerkten die Seniorinnen den Diebstahl zunächst nicht, weshalb bislang keine Täterbeschreibung vorliegt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben oder möglicherweise Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06221 99-1700 zu melden.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell