POL-MA: Mannheim-Käfertal: Einbruch in Baustelle - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich vermutlich mehrere Täter unbefugten Zutritt auf ein Baustellengelände in der Hambacher Straße. Dort entwendeten diese gleich 20 Paletten und knapp 100 Meter eines Starkstromkabels. Es entstand ein Diebstahlsschaden von ca. 2.000 Euro. Es ist davonauszugehen, dass die Täter hierbei ein großräumiges Fahrzeug verwendeten um das Diebesgut abzutransportieren. Das Polizeirevier Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die in der Zeit von 18 Uhr bis 7:00 Uhr Verdächtiges beobachtet haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 718490 zu melden.

