Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl im Globus Handelshof - Nachtragsmeldung

Idar-Oberstein (ots)

Im Nachgang zu der ersten Pressemitteilung vom heutigen 13.04.2022, 05:13 Uhr wird mitgeteilt, dass nach dem derzeitigen Ermittlungsstand zwei bisher noch unbekannte Täter mit einem in der Zeit von Dienstag, 11.04.2022, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 12.04.2022, 10.30 Uhr in Bad Sobernheim in der Monzinger Straße entwendeten VW Passat Kombi, Farbe blau, amtliches Kennzeichen MZ-NE 799, eine Scheibe im Bereich des Globus Warenhauses in Idar-Oberstein gegen 01.27 Uhr eindrückten. Durch das so entstandene Loch gelangten die Täter in den Bereich Schmuck und Uhren und zerschlugen dort mit Brachialgewalt mehrere Vitrinen. Aus den Behältnissen wurde Schmuck und Uhren entwendet. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird der entstandene Schaden auf einen oberen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die ersten Fahndungsmaßnahmen, auch nach dem in Bad Sobernheim entwendeten Fahrzeug, sind bisher erfolglos verlaufen. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

