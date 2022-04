POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl im Globus Handelshof

Longuich (ots) - Am Dienstag, den 12.04.22, kam es gegen 05:00 Uhr in der "Moselstraße" in Longuich zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei kam es zu einer Beschädigung eines Werbeschildes, sowie zu einem Schaden an einer Hausfassade. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-10 mit der Polizeiinspektion Schweich in ...

