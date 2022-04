POL-PDTR: Warnung vor Anrufen falscher Polizeibeamter

Kenn (ots) - Am Dienstag, dem 12.04.2022, gegen 23:35 Uhr, stellte eine Streife der Polizeiinspektion Schweich auf der L 145 in Höhe Kenn in Fahrtrichtung Ruwer einen Pkw fest, der in Schlangenlinien geführt wurde. Dem Fahrzeugführer wurde mittels Anhaltezeichen "Stopp Polizei" und Blaulicht signalisiert, anzuhalten. Dieser Aufforderung kam er zunächst nicht nach und fuhr in Schlangenlinien weiter. Unmittelbar vor der ...

mehr