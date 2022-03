Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugen zu Unfallfluchten gesucht!

Kaiserslautern/Schallodenbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag im Stadtteil Hohenecken ereignet haben muss. Hier wurde zwischen 14 und 17 Uhr ein schwarzer Audi A4 beschädigt, der in der Straße "Im Unterwald" in Höhe des Hauses Nummer 25 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand stand.

Als die Halterin zu ihrem Wagen zurückkehrte, entdeckte sie einen Schaden am vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite. Offenbar war ein anderes Fahrzeug dagegen gestoßen. Der verantwortliche Fahrer hatte sich jedoch nicht gemeldet. Zeugenhinweise auf das Verursacherfahrzeug nimmt die Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0631 / 369 - 2250 gern entgegen.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es bereits am Montagnachmittag in Schallodenbach. Hier begegneten sich zwischen 13.30 und 14 Uhr in der Hauptstraße zwei Fahrzeuge und kollidierten im Bereich einer Engstelle seitlich miteinander. Während die 19-jährige Fahrerin eines Ford Focus daraufhin stoppte, fuhr der andere Wagen einfach weiter. Von ihm ist lediglich bekannt, dass es sich um einen roten Pkw handelt. Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 / 369 - 2150.

Am Ford Focus der 19-Jährigen blieb ein Streifschaden im hinteren Bereich der Fahrerseite zurück. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

