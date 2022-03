POL-PPWP: Betrügerische Handy-Nachricht

Kaiserslautern (ots) - Losgerissen hat sich ein Ladendieb, der am Dienstagvormittag in einem Supermarkt in der Fruchthallstraße beim Stehlen erwischt wurde. Der Hausdetektiv hatte beobachtet, wie der Mann mehrere Lebensmittel einpackte und diese, ohne zu bezahlen, aus dem Markt schmuggeln wollte. Als er den Unbekannten vor dem Markt darauf ansprach und am Rucksack festhielt, konnte sich der Dieb losreißen und flüchten. ...

