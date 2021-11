Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkenen Autofahrer gestoppt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Dienstagabend einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Das Fahrzeug des 62-Jährigen war am Abend einer Polizeistreife auf der Landstraße von Enkenbach-Alsenborn Richtung Kaiserslautern, durch unsichere Fahrweise aufgefallen. In der Mainzer Straße stoppten die Beamten den Wagen. Schnell war klar: Der Fahrer ist alkoholisiert. Aus dem Fahrzeuginneren konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Fahrer war betrunken. 1,14 Promille lautete das Testergebnis. Dem 62-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seine Blutalkoholkonzentration geben. Den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel stellte die Polizei sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. |elz

