Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versammlungen in Form sog. "Spaziergänge" im Bereich des PK Elze

Hildesheim (ots)

Elze (pie).

Am Montag, den 27.12.2021 kam es in Elze und in Gronau (Leine) zu sogenannten Corona-Spaziergängen. Vor dem Rathaus in Elze traf sich gegen 17:30 Uhr eine niedrige zweistellige Anzahl an Personen. Vereinzelt kam es zur Niederlegung von Kerzen oder Zetteln. Zu einem Spaziergang kam es in Elze nicht.

Gegen 18:00 Uhr kam es auf dem Marktplatz in Gronau (Leine) ebenfalls zu einer Versammlung. Ein anschließender "Spaziergang" fand im Innenstadtbereich von Gronau (Leine) statt. An diesem nahm eine mittlere zweistellige Personenanzahl teil. Auch hier wurden vor dem Rathaus vereinzelt Kerzen und Zettel abgelegt. Die letzten Teilnehmenden verließen gegen 19:45 Uhr den Markplatz.

Die Versammlungen verliefen beide friedlich und störungsfrei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell