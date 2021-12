Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versammlungen unter freiem Himmel zum gemeinsamen "Spazierengehen" in Bad Salzdetfurth, Bockenem und Holle

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth, Bockenem, Holle (lud) - Am Montag, den 27.12.2021, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr, kam es nach einem Aufruf in dem Instant-Messaging-Dienst "Telegram" erneut zu insgesamt drei unangemeldeten Versammlungen unter freiem Himmel von Bürgerinnen und Bürgern, welche nach vereinzelten Aussagen zum "Spazierengehen" vor Ort seien. Die Teilnehmerzahl in Bad Salzdetfurth befand sich im niedrigen dreistelligen Bereich. In Bockenem und Holle belief sich die Zahl der Teilnehmenden im niedrigen zweistelligen Bereich. Alle drei Versammlungen verliefen friedlich, störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse. Es wurden weder Redebeiträge, noch Kundgebungen im Rahmen der Versammlungen abgehalten. Die letzten Teilnehmenden verließen die Versammlungsorte gegen 19:00 Uhr.

Weiterhin war der Bürgermeister der Stadt Bad Salzdetfurth, Herr Björn Gryschka, zusammen mit mehreren Ratsmitgliedern vor Ort, um ein sichtbares Zeichen gegen die Vereinnahmung des Rathauses durch Querdenker und Coronaleugner zu setzen. So kam es am heutigen Tag nicht dazu, dass Kerzen und Grablichter im Eingangsbereich des Rathauses abgestellt wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell