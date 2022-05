POL-MA: Hockenheim: Illegale Müllentsorgung - Teile einer Wasserrutsche auf Waldweg entsorgt - Zeugen gesucht

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) - Ein 25-jähriger Mann wurde am Mittwochabend in einer Straßenbahn im Stadtteil Schwetzingerstadt von einem unbekannten Mann bedroht. Kurz vor 22 Uhr gerieten der 25-Jährige und der Unbekannte in einer Straßenbahn der Linie in Höhe der Haltestelle "Krappmühlstraße" in Streit. ...

mehr