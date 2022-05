Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet - schwerer Unfall

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Landstraße 531 bei der Anschlussstelle Dossenheim um 16:35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem vier Personen verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 24.000 Euro.

Ein 79-Jähriger missachtete beim Befahren der Landstraße von Dossenheim kommend in Richtung BAB 5 (Richtung KA) im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines 54-Jährigen, der von Schwabenheim kommend in Richtung Dossenheim fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW des 54-Jährigen in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte dabei mit einem Mercedes eines 37-Jährigen. Neben dem Unfallverursacher wurde auch dessen Beifahrerin leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in Krankenhaus verbracht. Der 54-Jährige und seine Beifahrerin wurde schwer verletzt und kamen zur weiteren Behandlung ebenfalls in Krankenhaus. Alle drei Fahrzeuge, der Opel des 79-Jährigen, sowie der beteiligte BMW und Mercedes, mussten abgeschleppt werden. Neben der Feuerwehr war auch kurzzeitig ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Der 79-Jährige muss sich nun wegen Missachtung der Vorfahrt und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

