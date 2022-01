Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Grenzübertritt wird Gesuchtem zum Verhängnis

Müllheim (Baden) (ots)

Mit dem Fernzug wollte ein 33-Jähriger von der Schweiz nach Deutschland reisen. Er wurde mit Untersuchungshaftbefehle gesucht. Die Bundespolizei führte den Mann bei einem Haftrichter vor, jetzt sitzt er in Haft.

Am Montagnachmittag (24.01.2022) wurde der 33-jährige algerische Staatsangehörige durch eine Streife der Bundeszollverwaltung im Fernzug bei Müllheim (Baden) kontrolliert. Weder einen Ausweis noch einen Fahrschein konnte der Mann vorlegen. Zuständigkeitshalber wurde er der Bundespolizei am Freiburger Hauptbahnhof übergeben. Auf dem Bundespolizeirevier wurden die Fingerabdrücke des Mannes überprüft, mit Erfolg. Fünf Fahndungsausschreibungen bestanden gegen den 33-Jährigen in Deutschland. Wegen verschiedener Delikte wurde er viermal zur Aufenthaltsermittlung gesucht. In einem Fall bestand ein Untersuchungshaftbefehl. Dem Gesuchten wird vorgeworfen, bereits im Jahr 2020 einen Diebstahl begangen zu haben und danach untergetaucht zu sein. Durch die Bundespolizei wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt der die U-Haft bestätigte. Bevor er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde, leitete die Bundespolizei noch ein Ermittlungsverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen ein.

