Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven-Reckenfeld, Diebstahl eines Motorrollers

Greven-Reckenfeld (ots)

Am Sonntag (07.11.2021) haben Unbekannte an der Auguste-Stäblein-Straße einen Motorroller gestohlen. Der Fahrer hatte seinen Roller unter einem öffentlich zugänglichen Carport vor einem Reihenhaus geparkt. Im Zeitraum zwischen 01:30 Uhr und 09:20 Uhr haben bislang unbekannte Täter diesen dann entwendet. Es handelt sich um ein schwarz-blaues Kleinkraftrad der Marke Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 168UTJ. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell