Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Einbruch in einen Friseursalon

Metelen (ots)

Im Zeitraum von Freitag (05.11.2021), 18:45 Uhr bis Samstag (06.11.2021), 07:35 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Friseursalon an der Straße "Sendplatz". Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch die Haupteingangstür Zutritt zum Salon. Dabei wurde die Eingangstür stark beschädigt. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere hochwertige Elektronikgeräte, Arbeitsmaterial und Friseurprodukte. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02551/15-4115 entgegengenommen.

