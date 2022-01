Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Kurzbesuch endet auf dem Bundespolizeirevier

Weil am Rhein (ots)

Kurz nach Mitternacht wollte ein 23-Jähriger nach einem Kurztrip wieder zurück nach Frankreich. Dabei kam er in eine Kontrollstelle der Bundespolizei auf der Palmrainbrücke in Weil am Rhein. Weil er einen gefälschten Ausweis vorzeigte, landete er auf dem Bundespolizeirevier und wurde angezeigt.

Der 23-jährige tunesische Staatsangehörige geriet am Sonntagmorgen (23.01.2022), kurz nach Mitternacht, in eine Kontrolle der Bundespolizei auf der Palmrainbrücke. Eigentlich wollten der Mann und sein Begleiter nach einem Kurztrip wieder zurück nach Frankreich. Bei der Überprüfung der Ausweise der beiden Männer fiel der Streife auf, dass der vorgelegte französische Aufenthaltstitel des 23-Jährigen gefälscht war. Die Fahrt war für den Mann beendet und er fand sich auf dem Bundespolizeirevier in Lörrach wieder. Weil er in Frankreich keinen rechtmäßigen Aufenthaltstitel bekam, besorgte er sich kurzerhand eine Fälschung. Der falsche Aufenthaltstitel wurde sichergestellt und der Mann wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz angezeigt.

