BPOLI-WEIL: Festnahme abgewendet

Weil am Rhein (ots)

Durch die Bezahlung von 3040 Euro konnte ein 42-Jähriger seine Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt verhindern. Die Bundespolizei hatte bei einer Kontrolle festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war.

Am Samstagabend (22.01.2022) kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Dabei überprüften die Kräfte einen 42-Jährigen, der auf dem Weg von Deutschland in die Schweiz war. Die Überprüfung des französischen Staatsangehörigen ergab, dass dieser zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen Verletzung der Buchführungspflicht war der Gesuchte zu einer Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro verurteilt worden. Davon war noch ein Betrag in Höhe von 3040 Euro zur Vollstreckung ausgeschrieben, ersatzweise drohte ihm eine 38-tägige Freiheitsstrafe. Die Festnahme durch die Bundespolizei konnte der Gesuchte durch Bezahlung der Geldstrafe abwenden und durfte anschließend seine Reise fortsetzen.

