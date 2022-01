Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Breisach am Rhein - Bundespolizei stellt Schlagstock sicher

Breisach am Rhein (ots)

Im Fahrzeug eines 41-jährigen Mannes wurde zugriffsbereit in der Türablage ein Schlagstock aufgefunden. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Ein 41-jähriger deutscher Staatsangehöriger wurde am Montagvormittag (24.01.2022) am Übergang Breisach am Rhein durch eine Streife der Bundespolizei im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung kontrolliert. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs wurde in der Ablage der Fahrertür ein Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt. Der Mann gab an, den Schlagstock vor Jahren in das Auto gelegt zu haben und ihn dort vergessen zu haben. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell