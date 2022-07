Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26169 Friesoythe - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 02.07.2022, um 14.40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Europastraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zwischen einer 62-jährigen PKW-Führerin aus Friesoythe und einem 10-jährigen Kind aus dem Landkreis Cloppenburg, welches den Parkplatz mittels Fahrrades befuhr, kam es zum Zusammenstoß. Das Kind wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Friesoythe verbracht. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

26169 Friesoythe - Trunkenheit im Verkehr, infolge Alkohols

Am 03.07.2022, um 01.20 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe einen 16-jährigen aus dem Landkreis Cloppenburg, welcher mit seinem Kleinkraftrad die Barßeler Straße befuhr. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle konnten Anhaltspunkte einer Alkoholbeeinflussung gewonnen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,08 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe sowie der Untersagung der Weiterfahrt wurde der Jugendliche, in Begleitung seiner Erziehungsberechtigten, aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

26169 Friesoythe OT Gehlenberg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 02.07.2022, um 15.15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe einen 17-jährigen aus dem Landkreis Cloppenburg, welcher mit seinem Kleinkraftrad die Gehlenberger Hauptstraße befuhr. Der Jugendliche hatte zuvor mit seinem Kraftfahrzeug Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h erreicht. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle konnte das Fehlen der erforderlichen Fahrerlaubnis festgestellt werden, so dass die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde.

26219 Bösel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 02.07.2022, um 23.08 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe zwei Kleinkraftradführer, welche mit überhöhter Geschwindigkeit die Friesoyther Straße in Bösel befuhren. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten der 24-jährige Böseler sowie der 21-jährige Garreler keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Weiterhin lag bei dem Mann aus Bösel ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor. Die Weiterfahrt wurde dem Duo untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

26219 Bösel OT Petersdorf - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen dem 01.07.2022, 15.30 Uhr und dem 02.07.2022, 04.00 Uhr, kam es im Industriegebiet an der Daimlerstraße in Bösel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte mit seinem Kraftfahrzeug einen ordnungsgemäß abgestellten Lastkraftwagen und verursachte Sachschaden. Den Pflichten als Unfallbeteiligter wurde nicht nachgekommen. Es entstand ein Schaden in geschätzter Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe, unter 04491-93160, in Verbindung zu setzen.

