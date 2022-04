Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 22. April 2022, 12.00 Uhr, und Sonntag, 24. April 2022, 11.00 Uhr, trat eine bislang unbekannte Person vermutlich gegen eine Elektroladesäule in der Poststraße und brachte diese zu Fall. Dadurch wurde die Säule beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 23. April 2022, 16.00 Uhr und Sonntag, 24. April 2022, 12.45 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person den Lack der Beifahrerseite eines Porsche Panamera, welcher in der Fontanestraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Sonntag, 24. April 2022, um 13.05 Uhr fuhr ein 30-jähriger Kraftradfahrer aus Molbergen auf der Cloppenburger Straße in Richtung Cloppenburg. Eine 64-jährige Autofahrerin aus Stalförden fuhr zur dieser Zeit auf der Friedlandstraße in Richtung Industriestraße. Beim Kreuzungsbereich Friedlandstraße/Cloppenburger Straße angekommen, missachtete die Autofahrerin die Vorfahrt und fuhr auf die Cloppenburger Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 30-jährigen Molberger. Bei dem Unfall wurde der Mann schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Versammlung

Am Sonntag, 24. April 2022, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr, fand eine angezeigte Versammlung unter dem Motto "Solidaritätskundgebung für die Ukraine" vor dem Rathaus der Stadt Cloppenburg statt. In der Spitze nahmen ca. 70 Personen teil. Die Versammlung verlief friedlich und ohne Störungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell