Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 24.04.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Beschädigung einer Gasleitung

Am Samstag, den 23.04.2022, gegen 14:00 Uhr, wurde bei Baggerarbeiten im Brunsring in Lohne eine Gasleitung beschädigt, sodass es zu einem Gasaustritt kam. Die Bewohner der umliegenden Wohnhäuser wurden durch die Rettungskräfte evakuiert. Durch die EWE wurde das Gas in der betroffenen Straße abgestellt und die Reparatur der beschädigten Gasleitung veranlasst. Die Feuerwehr Lohne war mit 3 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag, den 23.04.2022, gegen 12:00 Uhr, wurde beim Wochenmarkt in Vechta auf der Bahnhofstraße ein Portmonee aus dem Kofferraum eines PKW gestohlen. Die Mutter der Geschädigten lud ihren Einkauf auf die Rücksitzbank des Autos, als eine Person das Portmonee aus dem Kofferraum entwendete und flüchtete. Der Täter ging anschließend in Richtung Innenstadt. Die Polizei Vechta, 04441/943-0, bittet um sachdienliche Informationen.

Neuenkirchen/Vörden - Versuchter Diebstahl aus einer Lagerhalle

Am Sonntag, 24.04.2022, gegen 00:15 Uhr, öffnete eine zurzeit unbekannte Person die unverschlossene Tür einer Lagerhalle auf einem Gehöft in Hörsten. Dabei wurde ein akustischer Alarm ausgelöst und der unbekannte Täter flüchtete ohne Diebesgut.

Visbek - Brand eines PKW

Am Samstag, 23.04.2022, gegen 22:30 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Meyerhöfen der PKW eines 28-jährigen aus Bakum während der Fahrt in Brand. Der PKW brannte hierbei komplett aus.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 23.04.2022, gegen 16:15 Uhr, befuhr ein 16-jähriger aus Damme mit seinem Roller die Donaustraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war und das Kleinkraftrad keinen Versicherungsschutz hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell