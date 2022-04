Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 22./23.04.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an einem PKW In dem Tatzeitraum von Montag, 18.04.2022, 12:00 Uhr bis Freitag, 22.04.2022, 19:10 Uhr wurde in Cloppenburg, Am alten Gaswerk, durch bislang unbekannte Täter ein geparkter PKW beschädigt. An dem Fahrzeug wurden die beiden Außenspiegel abgebogen und an der Beifahrertür konnten Lackkratzer festgestellt werden. Der Schaden wird auf 200 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: 04471-18600 entgegen. Cappeln - Diebstahl eines hochwertigen Pedelec Bereits in der Nacht von Sonntag, 17.04.2022, auf Montag, 18.04.2022, in der Zeit von 22:00 Uhr bis 04:00 Uhr wurde in Cappeln, Birkenstraße, ein hochwertiges Pedelec der Marke KTM in der Farbe schwarz entwendet. Das Fahrrad stand verschlossen auf einer Ackerfläche vor dem Osterfeuer. Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: 04478-958600 entgegen. Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 22.04.2022, um 06:41 Uhr ereignete sich in Garrel auf der Böseler Straße ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 41-jähriger Garreler wollte mit seinem PKW die Böseler Straße aus der Straße "Im Fange" kommend überqueren und übersah dabei einen von links kommenden 36-jährigen Radfahrer aus Garrel. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer verletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 900 Euro. Garrel - Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind Am Freitag, 22.04.2022, um 12:57 Uhr ereignete sich auf der Hauptstraße in Garrel ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW Fahrer und einem Kind. Das 9-jährige Kind aus Garrel wollte mit seinem Fahrrad zwischen zwei verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen die Hauptstraße überqueren und wurde dabei von dem langsam fahrenden PKW eines 29-jährigen aus Garrel erfasst. Der Junge wurde mit leichten Verletzungen dem Krankenhaus Cloppenburg zugeführt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell