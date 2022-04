Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Pkw angegangen

In der Zeit zwischen Montag, 1. April 2022, 13.00 Uhr, und Mittwoch, 20. April 2022, 9.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person den Cat einer Abgasanlage eines VW Lupo, welcher in der Deichstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

Barßel - Scheibe eingeschlagen

In der Zeit zwischen Montag, 15. November 2021, 15.00 Uhr und Samstag, 16. April 2022, 15.00 Uhr, schlugen bislang unbekannte Personen die Scheibe einer Eingangstür eines unbewohnten Wohnobjektes in der Friesoyther Straße ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 21. April 2022, um 8.10 Uhr, fuhren eine 27-jährige Frau aus Bösel und ein 20-jähriger Mann aus Bösel in dieser Reihenfolge mit ihren Autos auf der Böseler Straße in Richtung Friesoythe. Die 27-jährige Frau musste auf dieser Strecke verkehrsbedingt abbremsen, woraufhin der 20-jährige auf die stehende Böselerin auffuhr. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 21. April 2022, zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug die gesamte rechte Fahrzeugseite eines VW Golfs, welcher auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Europastraße stand. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall aufgrund eines medizinischen Notfalls

Am Donnerstag, 21. April 2022, um 15.29 Uhr, verlor ein 43-jähriger Autofahrer aus Friesoythe aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Ellerbrocker Straße gegen ein geparktes Auto. Der Autofahrer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell