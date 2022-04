Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Polizei findet in zwei Fällen Betäubungsmittel und Utensilien zum Handeltreiben

Am Mittwoch, 20. April 2022, um 16.50 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 21-jährigen Mann aus Cloppenburg in der Dechant-Brust-Straße. Hier stellten die Polizeibeamten fest, dass er im Besitz von Cannabis und Bargeld war. Sie hatten den Verdacht, dass der Mann mit Drogen handeln könnte. Auf Antrag der StA Oldenburg wurde durch einen Bereitschaftsrichter eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Im Rahmen der Durchsuchung wurden weitere Betäubungs - und Beweismittel, welche auf einen Handel hindeuten, aufgefunden und beschlagnahmt.

Zwei Tage zuvor, am 18. April 2022, gegen 20.00 Uhr, war den Polizeibeamten auf einem Schulgelände der Bahnhofstraße ein Jugendlicher aus dem Landkreis Cloppenburg aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle mussten sie feststellen, dass er im Besitz von Betäubungsmitteln, Bargeld und Utensilien zum Handeltreiben war. Auf Antrag der StA Oldenburg wurde durch einen Bereitschaftsrichter eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Im Rahmen der Durchsuchung wurden keine weiteren Beweismittel aufgefunden.

Den Jugendlichen und den 21-jährigen Mann erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Cloppenburg - Taschendiebstahl

Am Donnerstag, 21. April 2022, gegen 12.00 Uhr, wurde einer 87-jährgen Frau aus Cloppenburg eine Geldbörse aus dem Einkaufskorb entwendet. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Verbrauchermarkt in der Emsteker Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Lastrup - Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Samstag, 16. April 2022, 19.00 Uhr, und Donnerstag, 21. April 2022, 13.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Eschstraße einzudringen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 20. April 2022, 18.00 Uhr und Donnerstag, 21. April 2022, 7.15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person auf unbekannte Art und Weise den linken Außenspiegel eines Peugeot Boxer (Transporter), welcher in einer Parkbucht im Hagenweg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Donnerstag, 21. April 2022, um 16.00 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Löningen auf der Löninger Straße, obwohl er im Verdacht steht unter Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Lindern - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 21. April 2022, 9.15 Uhr, fuhr eine 81-jährige Frau aus Werlte auf der Linderner Straße in Richtung Lastrup. Im Kreuzungsbereich wollte sie nach links in die Ermker Straße abbiegen. Hier kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden 60-jährigen Autofahrer aus Lastrup. Bei dem Unfall wurden beide Personen leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 17. April 2022, zwischen 14.15 Uhr und 18.45 Uhr, wurde ein silbergrauer BMW 530d, welcher am Straßenrand des Wallfahrtswegs geparkt stand, beschädigt. Dabei entstanden Beschädigungen am Lack beim vorderen Stoßfänger auf einer Höhe von 30-50cm. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

