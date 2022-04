Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in eine Lagerhalle

In der Nacht von Mittwoch, 20. April 2022, 18.00 Uhr, auf Donnerstag, 21. April 2022, 07.00 Uhr, drangen unbekannte Personen in eine Lagerhalle eines Gehöfts an der Straße Ahe ein. Bei einer Trapezblechwand einer weiteren Lagerhalle versuchten sie Elemente zu entfernen. Aufgrund baulicher Gegebenheiten gelangten sie jedoch nicht ins Innere. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Wechselgeldbetrug

Am Donnerstag, 21. April 2022, gegen 9.30 Uhr, wurde ein 68-jähriger Mann Opfer eines Wechselgeldbetrugs. Zwei unbekannte Personen hatten ihn während des Einkaufs in einem Verbrauchermarkt in der Holdorfer Straße angesprochen und darum gebeten, Geld zu wechseln. Im Anschluss stellte er fest, dass Bargeld aus dem Portemonnaie fehlte. Die erste Person wurde unter anderem beschrieben als männlich, ca. 1,70m groß, Anfang/Mitte 20 und kräftig gebaut. Er trug eine helle Weste und einen Mundschutz. Außerdem verfügte er über kaum bis keine Deutschkenntnisse. Seine weibliche Begleitung wurde unter anderem beschrieben als 1.65m groß, Anfang/Mitte 20 und schlank. Sie trug einen Mundschutz sowie ein hellblaues Kopftuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Am Donnerstag, 21. April 2022, gegen 17.15 Uhr, besprühten drei bislang unbekannte, männliche Jugendliche die Rückseite des Stadtmuseums in der Lindenstraße mit grüner Sprühfarbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Donnerstag. 21. April 2022, um 13.10 Uhr befuhr ein 28-Jähriger aus Damme die Steinfelder Straße mit einem Pkw, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Drogentest fiel positiv aus und die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet.

Lohne - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Donnerstag, 21. April 2022, 17.40 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus Lohne auf der Falkenbergstraße und geriet in eine Kontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Donnerstag, 21. April 2022, 23.00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Straße "Vechtaer Marsch", obwohl er im Verdacht stand, unter dem Einfluss berauschender Mittel zustehen. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 21. April 2022, um 12.30 Uhr befuhren ein 66-jähriger Autofahrer aus Wroclaw und ein 28-jähriger Autofahrer aus Vechta in genannter Reihenfolge die B69 in Richtung Schneiderkrug. Hinter der Kreuzung "Zur Wallachei" musste der 66-jährige Mann verkehrsbedingt bremsen und der 28-jährige Autofahrer fuhr auf. Der Mann aus Vechta verletzte sich hierbei leicht.

