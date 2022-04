Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 22.04.2022, gegen 22:35 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw den Visbeker Damm in 49377 Vechta in Richtung Visbek. Innerhalb geschlossener Ortschaft überholte er den vor ihm fahrenden zivilen Streifenwagen und fuhr anschließend mit bis zu 120km/h weiter. Der Fahrzeugführer missachtete die Haltesignale des Streifenwagens und bog in eine Wohnsiedlung ab. Hier versuchte sich der Fahrzeugführer zu Fuß der Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch durch die eingesetzten Beamten versteckt unter einem geparkten Pkw festgestellt werden. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Da der Verdacht besteht, dass der Fahrzeughalter die Fahrt zugelassen hat, wurde gegen diesen ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

