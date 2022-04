Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 23./24.04.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr Am Samstag, 23.04.2022, um 23:55 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Cloppenburg einen 30-jährigen PKW Führer aus Cloppenburg. Dieser war zuvor mit seinem Fahrzeug in Schlangenlinien auf dem "Pastor-Covers-Weg" gefahren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, 23.04.2022, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:10 Uhr wurde auf einem Parkplatz am Ende der "Bürgermeister-Heukamp-Straße" in der Nähe des alten Stadttores ein PKW angefahren. Vermutlich beim Ausparken eines weiteren Fahrzeuges wurde der PKW an der Heckstoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf 500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: 04471-18600 entgegen. Emstek - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person Am Samstag, 23.04.2022, um 12:55 Uhr ereignete sich in Emstek auf der Straße "Eichenkamp" ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 42-jähriger aus Emstek fuhr mit seinem PKW von der Straße "Birkenkamp" kommend auf den "Eichenkamp" und missachtete dabei die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW. Der 22-jährige Fahrer aus Vechta wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6500 Euro. Essen/Oldb. - Sachbeschädigung an PKW In der Zeit von Freitag, 22.04.2022, 09:00 Uhr bis Samstag, 23.04.2022, 11:00 Uhr wurde ein "Am Kirchplatz" in Essen/Oldb. abgestellter PKW durch bislang unbekannte Täter beschädigt. An dem Fahrzeug war ein Reifen mit einem scharfkantigen Gegenstand beschädigt worden. Der Schaden wird auf 100 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Essen/Oldb. unter Tel.: 05434-924700 entgegen.

