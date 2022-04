Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizei sucht nach Unfallbeteiligten und/oder Zeugen

Weilerswist (ots)

Samstagmorgen (09.03 Uhr) befuhr ein 78-Jähriger aus Weilerswist mit seinem Fahrrad die Bonner Straße von der Parkallee in Richtung Bahnübergang. Nach seinen Angaben habe er an einer Zufahrt zu einem Parkplatz angehalten um ein- und ausfahrendes Fahrzeuge durchfahren zu lassen. Dann verspürte er einen Stoß von hinten wodurch er auf die Fahrbahn stürzte. Ersthelfer waren sofort vor Ort. Die Unfallverursacherin stieg aus und fragte, ob er Hilfe benötigte. Aufgrund der bereits vorhandenen Ersthelfer verneinte er jedoch. Die Dame stieg in ihren Pkw und bog auf den Parkplatz des Markts um dort ein zu kaufen. Sie hinterließ keinerlei Personalien. Aufgrund Ermittlungen der eingesetzten Polizisten kann die Unfallverursacherin sowie deren geführtes Fahrzeug wie folgt beschrieben werden: Person: -weiblich -zirka 60 Jahre alt -Schwarze, lange Jacke, bis zu den Oberschenkeln -Enge, schwarze Hose mit freien Knöcheln -Schwarze, halbhohe Schuhe Fahrzeug: -Ford -Mondeo -Kombi -Schwarz -Modell ab Baujahr 2014 Die Polizei bittet nun die Unfallverursacherin und etwaige Zeugen sich bei der Polizei unter den Telefonnummern: 02251-799465 oder 02251/7990 zu melden. Sie erreichen uns auch über E-Mail: poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de

