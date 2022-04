POL-EU: Baucontainer aufgebrochen

Euskirchen (ots) - Dienstagmorgen (10.45 Uhr) bemerkte ein Angestellter eines Autohauses an der Kölner Straße zwei aufgebrochene Fahrzeuge auf dem Firmengelände. Unbekannte hatten über das verlängerte Osterwochenende die Scheiben an zwei Fahrzeugen eingeschlagen und aus den Innenräumen jeweils vier Reifen samt Felgen gestohlen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle ...

