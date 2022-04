POL-EU: Bargeld gestohlen

Euskirchen (ots) - Als gegen 04.15 Uhr am Mittwochmorgen ein Anwohner der Gottfried-Disse-Straße durch ein lautes Geräusch geweckt wurde, suchte er nach der Ursache. Er ging zu einem Fenster, dass in Richtung Kindergarten zeigte. Er zog sich an und konnte von der Straßenfront dann erkennen, dass eine Scheibe am Kindergarten eingeschlagen worden war. Als er zurück zur Wohnung ging vernahm er ein Hanyklingeln aus dem Kindergarten. Aus seiner Wohnung erkannte er dann eine ...

