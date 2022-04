Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher gefasst

Euskirchen (ots)

Als gegen 04.15 Uhr am Mittwochmorgen ein Anwohner der Gottfried-Disse-Straße durch ein lautes Geräusch geweckt wurde, suchte er nach der Ursache. Er ging zu einem Fenster, dass in Richtung Kindergarten zeigte. Er zog sich an und konnte von der Straßenfront dann erkennen, dass eine Scheibe am Kindergarten eingeschlagen worden war. Als er zurück zur Wohnung ging vernahm er ein Hanyklingeln aus dem Kindergarten. Aus seiner Wohnung erkannte er dann eine Person an der Straßenecke, die offensichtlich "Schmiere" stand. Während er die Polizei informierte kletterten drei Personen aus dem eingeschlagenen Fenster ins Freie und flüchteten in Richtung Selbachstraße. Bei der Suche nach den Einbrechern konnte eine Polizeistreife drei Personen auf der Augenbroicher Straße anhalten. Dabei handelte es sich offensichtlich um drei der Beteiligten Tatverdächtigen. Bei ihrer Durchsuchung konnte Einbruchswerkzeug sowie Diebesgut sichergestellt werden. Die drei Männer im Alter von 15- bis 22 Jahren aus Euskirchen wurden vorläufig festgenommen. Deren Vernehmungen dauern zurzeit noch an.

