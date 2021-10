Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Nachtrag zum Tötungsdelikt in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Nachdem die 27-jährige Delmenhorsterin zunächst nicht mehr in Lebensgefahr schwebte, ist die Frau nun am Abend des 5. Oktober 2021 in einem Krankenhaus verstorben. Die Obduktion steht aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell