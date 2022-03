Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Jugendliche stürzt durch Hallendach und wird schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Geestland-Langen. Am Donnerstagabend (24.03.2022) kam es gegen 19:00 Uhr an der Oberschule in Langen zu einem Unglücksfall. Drei Jugendliche hatten hierbei das Dach der Schule betreten. Hier brach eine 16-jährige durch ein Oberlicht und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Die Freunde informierten umgehend die Rettungskräfte. Die Jugendliche wurde mit schweren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell