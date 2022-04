POL-CLP: Pressemitteilung PK Friesoythe vom 23.04.2022

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Sachbeschädigung an einem PKW In dem Tatzeitraum von Montag, 18.04.2022, 12:00 Uhr bis Freitag, 22.04.2022, 19:10 Uhr wurde in Cloppenburg, Am alten Gaswerk, durch bislang unbekannte Täter ein geparkter PKW beschädigt. An dem Fahrzeug wurden die beiden Außenspiegel abgebogen und an der Beifahrertür konnten Lackkratzer ...

mehr