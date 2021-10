Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Rotenburg

Rotenburg (ots)

Bebra - Am Freitag, 22.10.2021, 09:25 Uhr befuhr eine 50-jähriger Fahrzeugführerin aus dem Ringgau mit ihrem PKW die B27 aus Richtung Asmushausen in Richtung Bebra. In einer Rechtskurve kam sie aus Unaufmerksamkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Der Sachschaden am PKW wird auf 1500,- EUR und an der Schutzplanke auf 500,- EUR geschätzt.

Rotenburg - Am Freitag, 22.10.2021, um 18:35 Uhr stellte der Pächter des Grundstücks Dickenrücker Straße 12 fest, dass ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug in die Außenumzäunung gefahren war. Auf Grund der Spurenlage fuhr der unbekannte Verkehrsteilnehmer vermutlich aus Richtung Innenstadt in Richtung Dickenrück. Aus unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Zaun., Hier beschädigte er einen Betonzaunpfosten und 4 Meter Maschendrahtzaun. Ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen entfernte sich der Unfallverursacher. Der Sachschaden am Zaun wird auf ca. 800,- EUR geschätzt. Hinweise auf den Unfallhergang bzw. den Unfallverursacher erbittet die Polizei Rotenburg, auch telefonisch unter der 06623-9370.

Bebra - Am Freitag, 22.10.2021, in der Zeit zwischen 17:20 Uhr und 19:20 Uhr hatte ein Bebraner seinen PKW, einen grauen 1er BMW, auf dem Parkplatz an der Straße Zur Biberkampfbahn abgestellt. Im Tatzeitraum streifte ein anderer Verkehrsteilnehmer den geparkten PKW und verursachte Sachschaden. Nach der Spurenlage fuhr der unbekannten Unfallverursachers vermutlich aus Richtung An der Bebra in Richtung Zur Biberkampfbahn. Ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen entfernte sich der Unfallfahrer. Am geparkten PKW wurde die hintere Stoßstange im rechten Bereich, der C-Holm und die Tür hinten rechts beschädigt. Der Sachschaden wird hier auf 1500,- EUR geschätzt. Hinweise auf den Unfallhergang bzw. den Unfallverursacher erbittet die Polizei Rotenburg, auch telefonisch unter der 06623-9370

gefertigt: Ritter, PHK - PST Rotenburg (E31/Ra)

