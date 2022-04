Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 24.04.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall mit 6 verletzten Personen

Am Sonntag, 24.04.22, gegen 12:00 Uhr, befuhr ein 35-jähriger aus Dinklage mit seinem PKW die Dinklager Straße in Richtung Lohne und beabsichtigte in die Straße An der Querlenburg abzubiegen. Nachdem er die Einfahrt verpasst hatte, setzte er mit dem PKW zurück, um anschließend nach rechts abzubiegen. Hierbei übersah er allerdings den PKW einer 18-jährigen aus Würzburg, die von Dinklage kommend in Richtung Lohne fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der PKW. Hierbei wurden im Fahrzeug aus Würzburg die Fahrerin, eine 24-jährige, ein 24-jähriger, eine 72-jährige sowie ein 74-jähriger leicht verletzt, im PKW des Dinklagers wurde die 31-jährige Mitfahrerin ebenfalls leicht verletzt. An der Unfallstelle waren insgesamt 6 Rettungstransportwagen, 2 Notarztfahrzeuge sowie die Feuerwehr aus Brockdorf im Einsatz. Die Landesstraße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt.

