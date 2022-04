Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Verkehrsunfall mit 6 verletzten Personen Am Sonntag, 24.04.22, gegen 12:00 Uhr, befuhr ein 35-jähriger aus Dinklage mit seinem PKW die Dinklager Straße in Richtung Lohne und beabsichtigte in die Straße An der Querlenburg abzubiegen. Nachdem er die Einfahrt verpasst hatte, setzte er mit dem PKW zurück, um anschließend nach rechts ...

mehr