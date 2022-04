POL-DU: Obermarxloh: Wasserwerker-Trickdieb erbeutet Schmuck

Duisburg (ots) - Ein Autofahrer soll am Samstagabend (2. April) gegen 22:20 Uhr auf dem Sternbuschweg in der Nähe zur Heinestraße einem Mann über den Fuß gefahren sein. Der Unbekannte setzte seine Fahrt mit dem blauen Renault Clio ohne anzuhalten in Richtung Koloniestraße fort. Rettungssanitäter brachten den am Fuß verletzen 23-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet den Fahrer ...

