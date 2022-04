Polizei Duisburg

POL-DU: Innenminister Reul ernennt Alexander Dierselhuis zum neuen Präsidenten

Duisburg (ots)

Der erste Arbeitstag in Duisburg startete festlich für den neuen Polizeipräsidenten Alexander Dierselhuis. Im Steinhof erwartete ihn heute um 10 Uhr eine Feierstunde, zu der Innenminister Herbert Reul eingeladen hatte. Vor etwa 35 geladenen Gästen überreichte der Minister dem neuen Präsidenten Blumenstrauß und Urkunde. Zu Beginn der Veranstaltung wurde aber zunächst die Amtsvorgängerin, die pensionierte Polizeipräsidentin Dr. Elke Bartels offiziell verabschiedet. Am Rande der Veranstaltung sagte sie: "Es war eine spannende, intensive, herausfordernde, aber oft auch schöne Zeit beim PP Duisburg. Ich wünsche Alexander Dierselhuis, dass ihn das Amt des Präsidenten ebenso sehr erfüllt wie mich." Dessen kann sich Elke Bartels sicher sein. Der neue Präsident spricht in seiner Rede von seinem Traumjob: "Ich freue mich auf diese neue Aufgabe, weil ich die Möglichkeit bekomme, die Sicherheitsachitektur dieser Stadt mitzugestalten, um das Leben hier noch sicherer und damit lebenswerter zu machen". Abgerundet wurde die Veranstaltung durch Auftritte mehrerer Künstler. Unter anderem traten eine Beamtin und ein Beamter der Kriminalwache des PP Duisburg mit Gesang und Gitarre auf.

Ein paar Fakten über Alexander Dierselhuis:

- 38 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Neuss - Grundwehrdienst bei der Luftwaffe, anschließende Ausbildung zum Reserveoffizier (Major der Reserve) - Studium der Rechtswissenschaften in Trier, Rechtsreferendar beim Landgericht Duisburg - 2011 - 2019: Staatsanwalt in Düsseldorf - Ab 2015: Schwerpunkt auf Organisierter Kriminalität. Seine Themen insbesondere hier: professioneller Wohnungseinbruchsdiebstahl, Menschenhandel und Zuhälterei, Schleusung sowie Rockerkriminalität - 2018: Geschäftsführer der Regierungskommission "Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen" in der Staatskanzlei - August 2019: Ernennung zum Polizeipräsidenten in Oberhausen - April 2022: Alexander Dierselhuis wird neuer Polizeipräsident in Duisburg

