Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Radfahrerin nach Unfall zurückgelassen - Autofahrer/in gesucht

Duisburg (ots)

Ein Abbiegeunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag (31. März, 15 Uhr) im Kreuzungsbereich Plessingstraße/Steinsche Gasse: Eine 22-jährige Fahrradfahrerin war geradeaus in Richtung Marientor unterwegs, als sie plötzlich von einem grauen Toyota Yaris erfasst wurde. Sie berichtete der Polizei, dass das Auto von der Plessingstraße kommend nach rechts in die Steinsche Gasse abgebogen ist. Die Frau stürzte und verletzte sich, der Toyota fuhr weiter.

Der Autofahrer oder die Autofahrerin sowie Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 22 unter der Telefonnummer 0203 2800 zu melden.

