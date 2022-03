Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Nach Belästigung in Straßenbahn - 14-Jährige rennt gegen Auto

Duisburg (ots)

Eine bislang unbekannte Gruppe Jugendlicher hat am Mittwochabend (30. März, 20:25 Uhr) eine 14-Jährige in einer Straßenbahn verbal attackiert. Das Mädchen stieg daraufhin an der Haltestelle "Rhein-Ruhr-Halle" aus; doch die Jungs ließen nicht von ihr ab, folgten der 14-Jährigen und riefen ihr hinterher. Zeugen beobachteten, wie das panisch wirkende Mädchen über die Kreuzung Duisburger Straße/Walther-Rathenau-Straße rannte - ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 19-jähriger Peugeot-Fahrer versuchte noch rechtzeitig zum Stehen zu kommen, erfasst sie aber. Zusammen mit weiteren Zeugen leistete er Erste-Hilfe. Ein Rettungswagen brachte die 14-Jährige in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat 21 sucht weitere Zeugen, die nähere Angaben zu der Gruppe (5-8 männliche Jugendliche) geben können, die Täter kennen oder wissen, was sie zu dem Mädchen gesagt haben. Die Teenager werden auf 15 bis 17 Jahre geschätzt und sollen nach dem Unfall in Richtung "Kaufland" geflüchtet sein.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell