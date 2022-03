Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Mit Machete bedroht - Polizei sucht Räuber-Duo

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Mittwochabend (30. März, 20:55 Uhr) einen 26-Jährigen an der Einmündung Rennerstraße/Humboldtstraße ausgeraubt. Der Mann berichtete der Polizei, dass er in Richtung Alleestraße unterwegs war, als er plötzlich von dem Duo aufgefordert wurde, seine Wertsachen abzugeben. Einer der Täter soll ihn dabei mit einer Machete bedroht haben. Die Unbekannten schnappten sich das schwarze Samsung Galaxy S9 des 26-Jährigen und flüchteten in Richtung Duisburger Straße.

Die Kripo sucht Zeugen, die den Raub beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Sie werden wie folgt beschrieben: 28 bis 30 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, kräftige Statur, beide trugen eine schwarze Winterjacke und waren mit einem Tuch maskiert. Einer von ihnen hatte eine schwarze Bauchtasche dabei und war mit einer Jeans der Marke G-Star bekleidet. Hinweise nimmt die das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell